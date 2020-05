Mira und Kai Spangenberger betreiben Leuner Dorotheenhof in Familientradition

Der Dorotheenhof liegt in einer Idylle nahe am Wald. Foto: Mira Spangenberger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LEUN-LEUNBAHNHOF. Ein Hotel im Leuner Stadtteil Lahnbahnhof? Das gab es lange nicht mehr. Zuletzt hatten im Sommer 2012 die Betreiber des örtlichen Hotels Kohlmeyer ihren Betrieb abgemeldet.

Doch eigentlich liegt es nahe, in dem Ort eine Unterkunft für Touristen anzubieten. Rad- und Spazierwege führen direkt an Lahnbahnof vorbei. In Minuten ist man beispielsweise bei einem Kanuverleih und auch der Golfplatz in Braunfels liegt nicht weit entfernt.

Mira und Kai Spangenberger haben jetzt ein solches Angebot geschaffen. Sie haben den Dorotheenhof in Lahnbahnhof im Mai 2019 übernommen. Es sei eine Herzensangelegenheit gewesen, sagen beide. Auch im Gespräch mit dem Ehepaar aus Solms-Oberbiel wird das schnell deutlich. Das Projekt wird über das regionale Förderprogramm "Leader" mitfinanziert.

Der Ferienhof, dessen Grundstück vor knapp 100 Jahren noch zur "Grube Maria" für Eisenerzabbau gehörte, ist heute ein Ort der Ruhe und Entspannung und soll künftig auch ein Platz für rauschende Feste und Abenteuer sein.

Fotos Der Dorotheenhof liegt in einer Idylle nahe am Wald. Foto: Mira Spangenberger Für Familie Spangenberger aus Solms-Oberbiel geht mit dem Dorotheenhof ein Herzenswunsch in Erfüllung. Foto: Kai Spangenberger Mira und Kai Spangenberger empfangen künftig ihre Gäste in frisch renovierten Zimmern und Wohnungen. Foto: Mira Spangenberger 3

Einige "Schätze" zwischen

Holz und Unkraut endeckt

Hinter dem Dorotheenhof steckt eine spannende Familiengeschichte, denn die Großeltern von Mira Spangenberger, Margot und Herbert Silbe, übernahmen in den 1960er Jahren das etwa 30 Jahre zuvor stillgelegte Gelände. "Mein Großvater war im Straßenbau tätig und entdeckte es damals bei einem Arbeitseinsatz", erläutert Mira Spangenberger. Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, denn das Ehepaar Silbe kaufte den späteren Hof und funktionierte ihn für landwirtschaftliche Zwecke um. Über 500 Hühner waren dort heimisch sowie Kühe, Schafe und Schweine.

"In den späten Siebzigern kam dann der Anbau zum Haupthaus hinzu und der Hof wurde um die Gaststätte erweitert", erläutert Kai Spangenberger. Durch die hauseigene Schlachtung war der Dorotheenhof seinerzeit als Anlaufstelle für hungrige Kurgäste ein beliebtes Ziel. Altersbedingt ruhte der Hof des Ehepaares Silbe dann in den letzten 20 Jahren und wird nun durch Mira und Kai Spangenberger zu neuem Leben erweckt.

LEADER-FÖRDERUNG Das über die Jahrzehnte heruntergekommenen Ferienhaus Dorotheenhof wird auch dank Leader-Mitteln neu aufgebaut werden. In den Neunzigern hatten die Großeltern von Mira Spangenberger den Hof schließen müssen. Die Sanierung des wird mit rund 25 000 Euro bezuschusst. Es ist eines von sieben Projekten im Lahn-Dill-Kreis, die in diesem Jahr einen Förderbescheid bekommen haben. Mit der Leader-Förderung soll die ländliche Region in puncto Infrastruktur, Tourismus und Lebensqualität gestärkt werden.

Während der Restaurations- und Sanierungsarbeiten seit August letzten Jahres entdeckten die 39-jährige Waldpädagogin und der 40 Jahre alte Wirtschaftsingenieur so einige Schätze zwischen all dem Holz und den alten Gerätschaften in den Häusern oder dem wuchernden Unkraut auf dem Gelände. "Da blitzen einem schon mal alte Schilder des Hofs mit der Aufschrift 'Geflügelfarm' entgegen", verrät Mira Spangenberger. Die Mutter von drei Söhnen taucht auf diese Weise noch einmal intensiv in die Familiengeschichte ein. "Dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, existierte die Idee, den Hof zu übernehmen, schon länger", verrät Spangenberger. Mit umso mehr Herzblut ist das Ehepaar nun drauf und dran, den Ferienhof neu herzurichten.

Die Besonderheit dabei ist, dass bis heute historische Gebäude des Eisenerzabbaubetriebs aus den Jahren 1848 bis 1926 - wie das Maschinenhaus, der alte Lokschuppen und die Schmiede - dort stehen, teilweise sogar mit originalen Fliesen. Geschichte trifft auf dem Dorotheenhof auf Modernität, denn im Haupthaus wurde beinah alles von Grund auf erneuert, wie Kai Spangenberger beschreibt. Drei Pensionszimmer wurden saniert, ebenso eine Gemeinschaftsküche für Monteure oder Touristen. In den Zimmern erinnern derweilen historische Fotos der "Grube Maria" an die bewegte Vergangenheit des Hofs.

Außerdem vermieten Spangenbergers insgesamt vier Wohnungen auf dem Dorotheenhof. Zwei davon gehörten zum alten Inventar und wurden saniert, zwei weitere auf dem Dachboden neu erschlossen. Hier ziehen sich Holzbalken durch den Raum, die Dachschrägen-Fenster mit Bli ck auf den angrenzenden Wald haben dabei ihren Charme. Überhaupt hat die Nähe zur Natur ihren Reiz. Highlight des Familienhofes ist das neue Ferienhaus. Auf 53 Quadratmetern können hier zum Beispiel Kanufahrer oder Radtouristen übernachten. Bis Ende Juni soll das Ferienhaus fertig sein, verrät Kai Spangenberger. Der Dorotheenhof ist bunt und steckt voller Anekdoten. Vom modernen Pensionszimmer geht es in die urige Gaststätte, die in ihrer ursprünglichen Optik beibehalten wird und für Feste gebucht werden kann.

Kai und Mira Spangenberger sind seit fast einem Jahr täglich auf dem Hof, um anzupacken und die Bauarbeiten zu koordinieren. Die Planung des neuen-alten Hofes haben die beiden selbst übernommen. Eine Menge Herzblut steckt in dem Projekt, das noch in diesem Sommer planmäßig fertig wird und seine Gäste empfängt.