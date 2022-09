Ofen ist aus: Biskirchener Bäckerei schließt Ende des Monats

Corona, Energiekrise und steigende Preise für die Grundzutaten: In Biskirchen geht in der Bäckerei Bölzer am Freitag der Ofen zum vorerst letzten Mal an. Bäckermeister Oliver Bölzer will mit 56 in die Logistik wechseln, seine Frau in die Reisebranche. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa