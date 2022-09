Radfahrer greift Biker in den Lenker

Symbolfoto: Harald Kaster

LEUN-BISKIRCHEN - Eine kuriose Unfallflucht mit bösen Folgen beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Bei einem von einem Radfahrer ausgelösten Sturz hat sich der Fahrer eines Motorrollers schwere Verletzungen an einem Bein zugezogen.

Das 72-jährige Opfer war am Mittwoch, 7. September, gegen 18.45 Uhr auf der Straße "Am Karlssprudel" in Richtung Biskirchen unterwegs. Hinter ihm - offensichtlich den Windschatten des schwarzen Rollers nutzend - fuhr ein Fahrradfahrer dicht auf ihn auf. Nach der Unterführung der B49 setzte der Senior den rechten Blinker, um auf die Weilburger Straße abzubiegen. Bei einem letzten Blick in den rechten Außenspiegel sah er den Radfahrer sehr dicht hinterherfahren. Der Braunfelser verzögerte und wurde in diesem Moment von dem Radler rechts überholt. Währenddessen griff der Unbekannte in den Lenker des Rollers und drückte ihn nach links. Hierdurch kam der 72-Jährige zu Fall. Der Radfahrer fuhr - ohne sich umzuschauen - in Richtung Biskirchen davon. Mit einem Beinbruch brachte ein Rettungswagenteam den Senior ins Wetzlarer Krankenhaus.

Der flüchtige Radfahrer benutzte ein Rennrad, war zwischen 30 und 35 Jahre alt, trug keinen Helm und hatte dunkle, lockige Haare. Insgesamt hatte der Biker eine sportlich fitte Figur.

Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an die Polizeistation Wetzlar unter Telefon 06441-9180.