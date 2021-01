Reifen geplatzt: Traktor kracht in Hauswand

Das Wohnhaus wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nun unbewohnbar ist. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LEUN - Ein nun unbewohnbares Haus und ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend in Leun ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war der 62-jährige Fahrer eines Traktoren-Gespanns gegen 21.05 Uhr in der Straße "Am Schellkopf" unterwegs in Richtung Martinskirchweg, als plötzlich ein Reifen platzte. Der Hänger mit Containeraufbau kippte anschließend nach links weg und krachte gegen die Wand eines Wohnhauses. Die wurde nach Angaben der Ermittler dabei erheblich beschädigt, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Bewohner kamen zwischenzeitlich bei Verwandten unter. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 55.000 Euro.