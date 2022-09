Schwelbrand im Leuner Steinbruch

Feuerwehreinsatz im Leuner Steinbruch: Die Dämmung eines Bitumsilos ist am Dienstag in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Leun

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LEUN - Im Leuner Steinbruch ist am Dienstagmorgen ein Bitumsilo in Brand geraten. Die Feuerwehren der Stadt Leun sowie die Wehr aus Braunfels war gegen 8.14 Uhr alarmiert worden. Gemeldet war ursprünglich der Brand eines Lkws auf der Landesstraße 3020 in Höhe des Steinbruchs. Erst vor Ort stellte sich heraus, dass eben kein Lkw, sondern ein Bitumensilo der Asphaltmischanlage des Steinbruches brannte. Es handelte sich dabei um einen Schwelbrand.

Lesen Sie auch: Dillenburgs neue Glocken: Auf dem Weg zum Spendenziel

Die Dämmung des Silos hatte sich entzündet und der Brand dehnte sich unter der Metallverkleidung des Silos aus. Wie die Leuner Feuerwehr mitteilte, habe die Schwierigkeit bei dem Einsatz darin bestanden, dass das Silo dreifach gedämmt war. "Dämmung und Metall-Ummantelung wechselten sich ab", heißt es auf der Internetseite der Feuerwehr Biskirchen dazu.

Die Einsatzkräfte mussten deshalb die Metallverkleidung öffnen, um das Dämmmaterial zu löschen. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten vier Stunden. Im Einsatz waren neben 43 Einsatzkräften Feuerwehren auch der Rettungsdienst und die Polizei.