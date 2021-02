Sitzungen der Leuner Gremien terminiert

Jetzt teilen:

LEUN - In der ersten digitalen Ältestenratsitzung haben die Leuner das weitere Vorgehen in der Stadtpolitik beschlossen.

Wie Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius (SPD) im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilte, soll es am kommenden Mittwoch (24. Februar) eine gemeinsame Sitzung aller Ausschüsse geben. Beginn ist um 19 Uhr in der "Grünen Au" in BiskirchenDie letzte Stadtverordnetenversammlung in dieser Legislaturperiode findet dann am 1. März ebenfalls um 19 Uhr in der "Grünen Au" statt. Da geht es um den Beschluss des Haushalts für 2021 sowie um den Bebauungsplan "Feuerwehr" im Stadtteil Biskirchen.

Die erste Stadtverordnetenversammlung nach der Kommunalwahl findet dann am 22. März um 19.30 Uhr wieder in der "Grünen Au" statt. "Wir werden versuchen, aufgrund der Pandemie alle Versammlungen kurz und bündig zu halten", betonte der Stadtverordnetenvorsteher.