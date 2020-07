„Sprungbrett“ für Demografiepreis nominiert

„Gartengespräch”: Minister Axel Wintermeyer informiert sich über das Projekt „Sprungbrett – Ausbildungswohnen“ in Langgöns. (Foto: Thomas Wißner)

LANGGÖNS - (ee). Das Projekt „Sprungbrett – Ausbildungswohnen“, das der Verein „Jugendheim Friedrich-Naumann-Haus“ gemeinsam mit dem Landkreis auf die Beine gestellt hat, gehört zu den sechs ausgewählten Projekten für den hessischen Demografie-Preis 2020.

In seiner Funktion als Demografiebeauftragter der Landesregierung besuchte der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), gemeinsam mit Landrätin Anita Schneider (SPD) und Bürgermeister Marius Reusch (CDU) das Haus in Langgöns.

Vereinsvorsitzender Harald Scherer begrüßte im Namen der sechs Bewohner die Gäste. Für die Besichtigung war Einrichtungsleiter Alexander Thys zuständig, der zusammen mit den Sozialpädagoginnen Maike Knaus und Ann-Kathrin Seitz Rede und Antwort stand.

Sechs der sieben Zimmer sind belegt, wobei die jungen Männer die Berufe Altenpfleger, Krankenpfleger, Hauswirtschaft und Elektriker erlernen.

„Sprungbrett – Ausbildungswohnen hat mit Ausbildung und mit Sprung zu tun. Der Sprung ins Berufsleben und in selbstständige Wohnformen, in Beziehungen und Partnerschaften. Viele Sprünge und auch viele Problemchen entstehen in dieser Altersklasse. Dies alles unter einen Hut zu bringen, das passiert hier. Man kann dies auch als Azubi-WG bezeichnen“, erläuterte Thys. Wie in einer WG teile man sich Aufgaben. Gemeinsames Leben und Lernen, voneinander und miteinander – das sei ein Ziel.

Beim anschließenden „Gartengespräch“ erzählten die Jugendlichen über ihre Berufswahl und das Leben in der Einrichtung. Wie Landrätin Schneider betonte, sei es ein besonderes Anliegen des Landkreises, benachteiligte junge Menschen beim Weg in Ausbildung und Beruf zu fördern. 50 000 Euro beträgt der jährliche Zuschuss. Wintermeyer lobte das Projekt: „Eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen, ist eine wichtige Voraussetzung, um mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Hier haben die Azubis eine Gemeinschaft an ihrer Seite, die sie durch die Höhen und Tiefen der Ausbildungszeit tragen kann.“ Das Projekt helfe den jungen Erwachsenen, die ohne Unterstützung oft nur geringe Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hätten und sorge dafür, dass sie auf dem Land wohnen bleiben und nicht in die Ballungszentren abwandern müssten. Eine starke regionale Wirtschaft, die vor Ort genügend Fachkräfte finde, trage dazu bei, dass ländliche Regionen attraktiv und zukunftsfähig blieben.

Der Demografiebeauftragte appellierte an die Unternehmen, auch in der Corona-Krise Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, denn Fachkräfte würden immer benötigt. Die Bewohner sollten die ihnen hier gegebene große Chance auch nutzen.

Die Teilnehmer am Projekt schließen mit dem Verein „Friedrich-Naumann-Haus“ einen Mietvertrag und wohnen in vollmöblierten Zimmern. Ziel der pädagogischen Betreuung ist es, sie im Prozess des Erwachsenwerdens und auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben zu begleiten. Die Miete wird vorrangig vom Gehalt der Auszubildenden bezahlt, die pädagogische Betreuung durch die Förderung des Landkreises sowie aus Eigenmitteln des Vereins „Friedrich-Naumann-Haus“ finanziert.

Kluge Investition, die sich auszahlen wird

„Ich bin davon überzeugt, dass sich die kluge Investition in diese jungen Menschen für unser Land langfristig auszahlt. Hier wird Gesellschaft zur Gemeinschaft und das wollen wir als Landesregierung stärken. Deshalb ist das Projekt für den Demografie-Preis nominiert“, sagte Wintermeyer. Dieser wird am 17. September verliehen und ist mit 24 000 Euro dotiert. Im Mittelpunkt steht die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen. Das Motto lautet: „Wo Ideen Freiraum haben! Leben auf dem Land“. Aus 115 Bewerbungen – ein Rekord – hat eine Fachjury sechs Projekte ausgewählt.