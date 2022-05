Stadt Leun feiert 50-jähriges Bestehen

Vom Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, wird im Rahmen des 50-jährigen Stadtjubiläums auch das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Feytiat gefeiert. Höhepunkt ist eine akademische Feier am Samstag, 28. Mai. Ab 14.30 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus Stockhausen mittels Power Point-Präsentation die Historie betrachtet.

Am Samstag, 25. Juni, gibt es dann einen Sternmarsch nach Bissenberg, wo eine Stadt-Olympiade durchgeführt wird und die Vereine und Verbände sich präsentieren können. Am Sonntag, 26. Juni, findet ab 14.30 Uhr ein bunter Nachmittag in der "Grünen Au" in Biskirchen statt, der mit einem Gottesdienst beginnt, dem ein akademischer Teil mit Beiträgen von Vereinen aus allen Stadtteilen folgt.