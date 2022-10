Stockhäuser schildern historische Plätze aus

Marlene Breunig (l.) dankt Mario Zutt für das neu errichtete Schild. Foto: Verein Ortsgeschichte

LEUN-STOCKHAUSEN - Ein neues Projekt hat der Verein "Ortsgeschichte Stockhausen an der Lahn" begonnen. Hinweisschilder sollen Wanderer und Spaziergänger auf interessante und ortsgeschichtliche Plätze in Stockhausen hinweisen. Ein weiterer Projektpunkt wird eine Wanderkarte der Stadt Leun sein, die in Zusammenarbeit mit den Stadtteilen Bissenberg und Leun (einschließlich Lahnbahnhof) 2023 erstellt werden soll. Die Idee hierzu kam während der Sternwanderung zum Jubiläumsfest "50 Jahre neue Stadt Leun" im Juni 2022 auf.

Die ersten drei Schilder an den Waldwegen wurden nun installiert und haben bereits freudigen Anklang bei Marlene Breunig aus Wörth am Main, Patientin der Parkinson-Klinik in Biskirchen, gefunden. Es wird somit eine Ergänzung zum bereits bestehenden Feldlehrpfad, gepflegt durch die Vogelschutzgruppe Stockhausen, sein.

Der Feldlehrpfad und einige andere Hinweisschilder wurden im Rahmen der Bewerbung zum Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" im Jahre 1976 errichtet und sind mittlerweile teilweise in die Jahre gekommen.