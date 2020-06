Suche nach neuem Investor läuft

Der ehemalige Campingplatz "Bergcamping" in der Kernstadt Leun liegt seit Jahren brach. Das Gelände gehört den Eheleuten Plum. Lilli Plum will das Grundstück verkaufen, nachdem ihr Mann vor Jahren schwer erkrankt ist. 2017 fand sich mit der Firma Schwetlick ein Investor. Sein Plan: Auf dem am Hermann-Löns-Weg gelegenen Grundstück soll ein Seniorenzentrum entstehen, mit 84 Einzelzimmern, einer Tagespflege mit 15 Plätzen, zwölf barrierefreien Wohnungen und zwölf Reihenhäusern.

Im Oktober 2017 stellte die Firma einen Antrag auf die Änderung des Bebauungsplans. Im Januar 2018 fassten die Leuner Stadtverordneten einen Grundsatzbeschluss, laut dem das Zentrum entstehen könnte. Kritik gab es an den ersten Plänen. Der Investor änderte sie. Statt drei Geschossen wurden nur zwei geplant. Danach ging es um die Änderung des Bebauungsplans. Um das Verfahren einzuleiten, brauchte es den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Diese Entscheidung machten sich die Mitglieder des Gremiums nicht leicht.

Bedenken, die auch Leuner geäußert haben sollen, gab es hinsichtlich der Lage, ob der Bau ins Stadtbild passt und ob sich der Investor an die Zusage hält, zweigeschossig zu bauen.

Die alles entscheidende Frage drehte sich aber um die Folgekosten des Baus. Am Ende beschlossen die Stadtverordneten, dass das Verfahren für die Bauplanänderung eingeleitet werden kann. Geknüpft war dies aber an die Bedingung, dass der Investor einem städtebaulichen Vertrag zustimmt, der die Übernahme der Kosten für Aufstellung und Umsetzung des Bebauungsplans, die Erschließung und auch die nötigen Straßen- und Kanalarbeiten übernimmt.