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Freitag, 08.05.2020 - 18:49
5 min

Umleitungsmarathon im Lahntal

Auf dem Lahntalradweg geht es diese Saison zwischen Leun und Löhnberg zur Sache: An drei Stellen werden die Radler auf Umleitungen geschickt, stets sind Bauarbeiten auf der B49 der Grund.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Voila, das ist im September der Lahntalradweg. Wegen Bauarbeiten an der B49 gilt eine Umleitung, sie führt zwischen Tiefenbach und Selters über einen unbefestigten Waldweg. Foto: Pascal Reeber

Voila, das ist im September der Lahntalradweg. Wegen Bauarbeiten an der B49 gilt eine Umleitung, sie führt zwischen Tiefenbach und Selters über einen unbefestigten Waldweg. Foto: Pascal Reeber

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SPERRUNG VOR DER SPERRUNG

Bevor auf dem Lahntalradweg bei Leun-Lahnbahnhof wegen Arbeiten an der Bundesstraße 49 eine weitere Umleitung in Kraft tritt, wird es rund um den Leuner Stadtteil bereits zu Sperrungen kommen, weil die künftigen Umleitungsstrecken verbessert werden sollen. Diese Ertüchtigungsarbeiten sind für die Zeit vom 20. Mai bis zum 12. Juni angesetzt. Gesperrt werden die Wirtschaftswege im Anschluss an die Straße "Schäferburg" am Westrand des Ortes, die künftig als Umleitung (U1 in unserer Grafik) genutzt werden. Dort sollen unter anderem Ausweichbuchten entstehen.

Gesperrt wird auch ein Teil der schon heute von Radlern genutzten Umleitungsstrecke (U2 unserer Grafik) an den AussiedlerhöfenDie Bergstrecke zum Hof Lahnblick soll ebenfalls saniert werden. (pre)

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