Umleitungsmarathon im Lahntal

Bevor auf dem Lahntalradweg bei Leun-Lahnbahnhof wegen Arbeiten an der Bundesstraße 49 eine weitere Umleitung in Kraft tritt, wird es rund um den Leuner Stadtteil bereits zu Sperrungen kommen, weil die künftigen Umleitungsstrecken verbessert werden sollen. Diese Ertüchtigungsarbeiten sind für die Zeit vom 20. Mai bis zum 12. Juni angesetzt. Gesperrt werden die Wirtschaftswege im Anschluss an die Straße "Schäferburg" am Westrand des Ortes, die künftig als Umleitung (U1 in unserer Grafik) genutzt werden. Dort sollen unter anderem Ausweichbuchten entstehen.

Gesperrt wird auch ein Teil der schon heute von Radlern genutzten Umleitungsstrecke (U2 unserer Grafik) an den AussiedlerhöfenDie Bergstrecke zum Hof Lahnblick soll ebenfalls saniert werden. (pre)