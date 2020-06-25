Donnerstag,
25.06.2020 - 23:00
2 min
Vermarktung des Leuner Gewerbegebietes Hollergewand verzögert sich coronabedingt
Ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet Hollergewann ist nun endgültig verkauft. Anfang Juni wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Coronabedingt kam es zu Verzögerungen.
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
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