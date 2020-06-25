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Donnerstag, 25.06.2020 - 23:00
2 min

Vermarktung des Leuner Gewerbegebietes Hollergewand verzögert sich coronabedingt

Ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet Hollergewann ist nun endgültig verkauft. Anfang Juni wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Coronabedingt kam es zu Verzögerungen.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Die Entwicklung des Gewerbegebiets Hollergewann geht weiter. Foto: Jenny Berns

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Leun Ort Hessen Lahn-dill-kreis Leun,-stadt Leun
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