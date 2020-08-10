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Montag, 10.08.2020 - 13:00
5 min

Viele Aufgaben für das Leuner Rathaus

"Dauerbrenner" und aktuelle Aufgaben beschäftigen den Leuner Bürgermeister Björn Hartmann. Im Interview spricht er mit uns unter anderem über den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und den Umbau des Rathauses.

Bürgermeister Björn Hartmann (l.) im Gespräch mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung Leun. Foto: Jenny Berns

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SOMMERINTERVIEWS 2020

Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als Nächstes an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.

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Leun Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Leun,-stadt Leun Braunfels,-stadt Braunfels
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