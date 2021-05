Vollsperrung nach Unfall zwischen Ehringshausen und Leun

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LEUN/EHRINGSHAUSEN - Nach einem schweren Unfall, an dem ersten Informationen zufolge mehrere Fahrzeuge - darunter auch ein Lkw - beteiligt sein sollen, ist die Landesstraße 3052 in Fahrtrichtung Braunfels aktuell voll gesperrt. Der Unfall hat sich am Donnerstagmorgen zwischen Ehringshausen und Leun ereignet. Weitere Informationen zum Unfallhergang und zu eventuellen Verletzten gibt es bislang nicht.

Weitere Informationen folgen.