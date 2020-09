Wohnungbrand in Leun

In der Ortsmitte von Leun kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Großbrand. Foto: Jörg Fritsch

LEUN - Ein Wohnhaus in der Ortsmitte von Leun stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Flammen. "Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr in Leun alarmiert. Bei der Ankunft ging das Feuer bereits von dem ersten in den zweiten Stock über", berichtete Brandschutzinspektor Stephan Sander.

Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr aus Braunfels gerufen, die mit einer Drehleiter anrückte. Insgesamt waren bei dem Einsatz mehr als 50 Feuerwehrleute beteiligt. Bewohner des Hauses sowie Anwohner wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Weitere Infos folgen.