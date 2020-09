Wohnungsbrand in Leun

In der Ortsmitte von Leun kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Brand. Foto: Jörg Fritsch

LEUN - Ein Mehrfamilienhaus in der Ortsmitte von Leun stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Flammen. "Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr in Leun alarmiert. Bei der Ankunft ging das Feuer bereits von dem ersten in den zweiten Stock über", berichtete Stadtbrandinspektor Stephan Sander.

Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr aus Braunfels gerufen, die mit einer Drehleiter anrückte. Insgesamt waren bei dem Einsatz mehr als 50 Feuerwehrleute beteiligt. Die Bewohner der betroffenen Wohnung, die völlig ausbrannte, waren zur Zeit des Brandes im Urlaub. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.