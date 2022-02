4 min

Zahlreiche Erinnerungen an das Hotel Kohlmeyer

Viele Menschen bedauern, dass das Traditionshaus am Lahnbahnhof in Leun demnächst abgerissen werden soll. Gemeinsam blicken wir zurück - und haben so manche Anekdote parat.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar