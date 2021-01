Zeit der Umleitungen bei Leun ist bald vorbei

Aufgrund der Witterungsbedingungen vor Weihnachten, konnte der erste Teil des neuen Kreisverkehrs nicht mehr im Jahr 2020 fertig asphaltiert werden. Sobald es die Witterung wieder zulässt, wird der Asphalt am Kreisverkehr und auf dem bereits umgebauten Streckenabschnitt der B 49 in Fahrtrichtung Limburg eingebaut, wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte.

Anschließend kann die Baustelle in diesem Bereich für die nächste Bauphase umgestellt werden, in der der restliche Teilbereich des Kreisverkehrs gebaut wird.

Aufgrund der witterungsbedingten Verzögerungen kann die derzeitige Sperrung der Anschlussstelle Leun demgemäß noch nicht - wie zunächst geplant - Ende Januar aufgehoben werden, sondern erst im April, so Hessen Mobil weiter. Bis dahin wird der Verkehr von und nach Leun weiter über die Anschlussstellen Solms beziehungsweise Biskirchen umgeleitet.

Die Verbindung zwischen Leun und Leun-Lahnbahnhof über die Brückenstraße bleibt offen. Nach Abschluss der jetzigen großen Bauphase wird es dann wieder möglich sein, aus Richtung Leun kommend in Fahrtrichtung Limburg auf die B 49 aufzufahren sowie von Wetzlar kommend in Richtung Leun abzufahren. Die Auffahrt auf die B 49 in Fahrtrichtung Wetzlar sowie die Ausfahrt von Limburg kommend in Richtung Leun müssen allerdings auch dann noch gesperrt bleiben.