Zwei Leben in "Loynmitte"

Auf einem Feld bei Leun wird im April 2019 im Rahmen von Ausbauarbeiten der B 49 die zur Martinskirche gehörende Siedlung "Mitte" gefunden. Um diese Funde rankt sich nun die Geschichte von Reiner Kotullas Roman. Archivfoto: Jenny Berns

Leun. Eine archäologische Entdeckung in Leun - sowas gibt es in der kleinen Stadt an der Lahn nicht alle Tage. Umso bedeutender für die Stadtgeschichte waren die Überreste der frühmittelalterlichen Martinskirche und der zugehörigen Siedlung "Mitte", die im Rahmen von Ausgrabungen in den vergangenen zwei Jahren gefunden wurden. An dieser Entdeckung hatte - wie es der Zufall wollte - auch der Leuner Autor Reiner Kotulla teil, der unweit der Grabungsstätte und damit unweit der Martinskirche wohnt.

Kotulla, der Romane und Sachbücher schreibt, entdeckte damals eine Keramikscherbe bei Gartenarbeiten. "Daraufhin kam ich mit den Archäologiestudenten an der Grabungsstätte ins Gespräch", erinnert sich der Leuner.

Dieses Erlebnis regte die Fantasie Kotullas an, der sich leidenschaftlich gern Geschichten ausdenkt. In dem Buch mit dem Titel "Aufruhr in Loynmitte. Vom Ende der Martinskirche" geht es nämlich um zwei Leben in "Loyn": Zum einen gibt es die Figur Pavel, die im 21. Jahrhundert als Hobbyhistoriker über das gewaltsame Ende der Martinskirche forscht und dabei Archäologiestudentin Rajna kennenlernt. Zum anderen reist der Leser in die Vergangenheit und begegnet im 14. Jahrhundert Cunrat, der als Missionar nach "Loynmitte" kommt und sich in Anna aus dem nahe gelegenen "Difenbach" verliebt. "Die Geschichte um Pavel und Cunrat stützt sich auf historische Eckdaten und Erkenntnisse der Ausgrabungen, ist aber reine Fiktion", beschreibt Kotulla.

DIE MARTINSKIRCHE IN DER GESCHICHTE Bereits auf alten Karten verzeichnete Flurnamen wie "Martinsberg" oder "Martinskirch" weisen darauf hin, dass bei Leun eine Martinskirche gestanden hat. Eine Schenkungsurkunde aus dem 8. Jahrhundert wiederum belegt die Siedlung "Mitte". Der Ort "Mitte" dürfte bis 1442 noch bewohnt gewesen sein. Ab dem 17. Jahrhundert wird eine "capella" in "Mitte" erwähnt. Mit dem Bau der Kirche in Leun verliert diese aber ihre Bedeutung und wird schließlich zugeschüttet. Sicher ist, dass die ursprüngliche Martinskirche im 14. Jahrhundert zerstört wurde. Das zeigen Bodenfunde wie auch eine Urkunde des Bischofs Balduin von Trier, der den Wetzlarer Bürgern Absolution erteilte, nachdem diese zahlreiche Kirchen und Friedhöfe in der Region zerstört hatten. Grund waren massive Streitigkeiten mit dem Solmser Grafen.

Romane zielen auf Unterhaltung ab

Einen Verlag hat der Leuner nicht gefunden und verlegt deshalb die Romane über eine Online-Plattform selbst. "Das ist ja das Schöne: Ich kann kreativ sein und meiner Leidenschaft nachgehen, ganz ohne Druck", sagt Kotulla dazu. Er sei schließlich in Pension und das Bücherschreiben sei kein Broterwerb, sondern Hobby. Gelistet seien die von ihm geschriebenen und verlegten Romane aber in allen Buchhandlungen. Schon in seinem Beruf als Lehrer für Geschichte und Deutsch habe er früh gemerkt, dass er gern erzählt. Doch so richtig zum Schreiben kam er erst mit der Pension.

Wiederkehrende Themen seiner Bücher sind nun Gesellschaft, Lokalkolorit und Erotik, die in fiktiven Geschichten verpackt werden. "Meine Romane zielen auf Spannung und Unterhaltung ab, sie sollen beim Lesen Spaß mach en", sagt der 78-Jährige über sein Werk. Auch Historisches arbeitet der Leuner auf diese Weise auf.

Jüngst hat er sich also die Funde rund um die Martinskirche zum Anlass genommen, eine Story um "Loynmitte" zu spinnen. Diese Gedankenspiele bereiten dem gebürtigen Berliner Freude und so entstehen seine Bücher. Nun können die Besucher seiner Lesung am Sonntag, 20. September, um 17 Uhr in der Künstlermühle selbst in die vergangene Welt Leuns und in ein "Ob es wohl so gewesen ist?" eintauchen.