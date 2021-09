25 000 Euro für die Sozialstation Schöffengrund

Übergabe des - symbolischen - Schecks an die Sozialstation der Gemeinde Schöffengrund (v. l.): Brigitte Maurer, Silke Zimmermann, Hartmut Uebach, Michael Peller, Beate Hainke, Ulrich Patzwald, Lea Müller und Jutta Leistner. Foto: Förderverein Pflegestation

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH - Schöffengrund-Schwalbach (red). Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Pflegestation Schöffengrund im Bürgerhaus Schwalbach hat der Vorstand einen symbolischen Spendenscheck über 25 000 Euro an die Sozialstation Schöffengrund überreicht.

Vorsitzender Hartmut Uebach berichtete, dass die Zuwendung bereits im vergangenen Jahr überwiesen worden sei. Da es im vergangenen Jahr kein großes Einzeprojekt gegeben habe, werde das Geld genutzt, um bei der Finanzierung einer Planstelle zu helfen, erklärte Uebach. Durch die Spende wird es den Mitarbeitern der Sozialstation ermöglicht, den zu Pflegenden in Schöffengrund mehr Zeit zu widmen.

Bürgermeister Michael Peller (parteilos) bedankte sich herzlich für die Spende und lobte das Engagement des Fördervereins. Gleichzeitig dankte er den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Sozialstation und dem Team der Tagespflege.

Die Sozialstation betreut in Pflege und Hauswirtschaft etwa 150 Schöffengrunder Bürger. Durch einen Umbau wurde die Tagespflege auf 16 Plätze erweitert.

Wahlen: Die Teilnehmer der Hauptversammlung wählten zudem einen neuen Vorstand: Hartmut Uebach ist Vorsitzender, Elke Christian zweite Vorsitzende, Wolfgang Hofman Schatzmeister, Silke Zimmermann Schriftführerin und Ina Bautz zweite Schriftführerin.

Ausblick: Die Mitarbeiterin und Praxisanleiterin der Sozialstation Schöffengrund, Beate Hainke, stellte die Auszubildende Lea Müller vor. Sie hat die Ausbildung zur Generalistischen Pflegefachkraft am 1. Oktober 2020 begonnen. In einem Interview erläutert Müller ihre Ambitionen, Erfahrungen und Aussichten in diesem Berufsfeld.