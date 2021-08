3000 Euro für Opfer der Flutkatastrophe

Musik für den guten Zweck: Die offene Probe der Schöffengrunder Feuerwehr erbringt 3000 Euro für die Flutopfer. Foto: Siegbert Bender

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH - Den Flutopfern in NRW und Rheinland Pfalz helfen - das wollte auch das Blasorchester der Schwalbacher Feuerwehr. Kurzerhand versammelten sich die Musiker zu einer offenen Probe. Das hatte sich vorher offenbar in Schwalbach und Umgebung herumgesprochen.

Über 200 Besucher kamen vor dem Bürgerhaus zusammen, um den Musikern zuzuhören. Sie hatten offenbar auch die Spendierhosen an, denn es kamen 2763 Euro zur Unterstützung der Flutopfer zusammen. Diesen Betrag hat die Feuerwehr auf 3000 Euro aufgerundet. Das Geld geht auf das Spendenkonto der Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Dahlem in der Eifel. Von hier aus wird es zielgerichtet an besonders Betroffene im Landkreis Euskirchen weitergeleitet.

Mit dem "Gruß an Kiel" hatten die 42 Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Stephan Kramer den musikalischen Reigen eröffnet. Mit Stücken wie "When I´m sixty-four", einem Beatles Song, der Polka "im kleinen Dörfchen", einem Potpourri von James Lasts Golden Hits, " Über den Wolken" von Reinhard Mey oder dem aktuellen Hit "The Wellermann comes" boten die Feuerwehrmusiker die gesamte Breite ihres Könnens auf. Einen Sonderapplaus von Kennern gab es für den neu einstudierten, ziemlich anspruchsvollen Konzertmarsch "Kaiserin Sissy".