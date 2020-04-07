Dienstag,
07.04.2020 - 14:15
1 min
68 kreative Mutmacher
Die Schwalbacher Konfirmanden wollen älteren Menschen in der Krise eine Freude machen: Sie haben für die Bewohner des Seniorenzentrums individuelle Postkarten gestaltet.
CTV+H0CQyxMTEH5UHyIBEP1GD0uKDHkPDHAVYvN8Y2V+ETyyVRWyq29bozIlVTEyplOGL2u3LJkvLJAbMKVtH2IhnJ9lMJ56MJ50paIgplOxj7klMzIhVUqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtMTIlrzIcqPOeMJyhMJ4tDzImqJAbVTIgpTMuozqyov4tIJ0tMTyyVZBxoUEypzIhVR1cqT1yoaAwnTIhVTyhVTEypvOun3E1MJkfMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTI0q2SmVTS1Mac1oKIhqTIlovjtMKWbnJIfqTIhVTSfoTHtDzI3o2uhMKVtoaIhVTIcozHtqz9hVTEyovOYo25znKWgLJ5xMJ4tnJ5xnKMcMUIyoTjtM2ImqTSfqTI0MFOYLKW0MF4=
GKI0oJSwnTIhMTHfVUElj7MmqTkcL2uyVUIhMPObo2MzoaIhM3Azpz9bMFOKo3W0MD==
EJ50p3EuozEyovO3LKVtMTyyVRyxMJHtMfB8pvOxnJHtn3WyLKEcqzHtHT9mqPOcoFOxnJqcqTSfMJ4tF29hMzxgGJy0oJSwnP1Uo3E0MKAxnJIhp3DhVREcMFOUMJ1ynJ5xMJEcLJgiozyhVR1upzyiovOUj7kfMTIhnTS1pUDtp29lM3EyVTEuoz4tMTSzj7klYPOxLKAmVTcyMTIlVRgiozMcpz1uozDtMJyhMFOPoTShn29eLKW0MFOypzucMJk0YPO1oFOepzIuqTy2VUc1VUqypzEyov4tH28tMJ50p3EuozEyovN2BPOvqJ50MFOYLKW0MJ4toJy0VT11qT1uL2uyozEyovjtqUYQgaA0oTywnTIhVUIhMPObo2MzoaIhM3Azpz9bMJ4tI29lqTIhVP0tMfB8pvOdMJEyVRWyq29bozIlnJ4tqJ5xVTcyMTIhVRWyq29bozIlVTIcozHh
EfB8pvOdMJEyovOPMKqinT5ypwkvpvNiCzIcovOcozEcqzyxqJIfoTIlVRqlqpBs
ETyyVSOzLKWlMKWcovOYnKWmqTIhVSMioTkgMKVtnTS0VTcyqUc0VP0tozS0j7kloTywnPOcoFOaMJWiqTIhMJ4tH2ywnTIlnTIcqUAuLaA0LJ5xVP0tMTyyVRgupaEyovOuovOTpzS1VRqypzuupzE0VUMiovOxMKVtH296nJSfLzI0pzI1qJ5aVTEyplOVMJygMKZtj7kvMKWlMJywnUDh