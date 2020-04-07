Lokales

Schöffengrund

mehr aus Schöffengrund
plus
Dienstag, 07.04.2020 - 14:15
1 min

68 kreative Mutmacher

Die Schwalbacher Konfirmanden wollen älteren Menschen in der Krise eine Freude machen: Sie haben für die Bewohner des Seniorenzentrums individuelle Postkarten gestaltet.

Von Siegbert Bender
Karten mit Botschaften die Hoffnung machen sollen, haben die Schwalbacher Konfirmanden für die Bewohner des Seniorenzentrums gebastelt. Foto: Siegbert Bender

Karten mit Botschaften die Hoffnung machen sollen, haben die Schwalbacher Konfirmanden für die Bewohner des Seniorenzentrums gebastelt. Foto: Siegbert Bender

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+H0CQyxMTEH5UHyIBEP1GD0uKDHkPDHAVYvN8Y2V+ETyyVRWyq29bozIlVTEyplOGL2u3LJkvLJAbMKVtH2IhnJ9lMJ56MJ50paIgplOxj7klMzIhVUqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtMTIlrzIcqPOeMJyhMJ4tDzImqJAbVTIgpTMuozqyov4tIJ0tMTyyVZBxoUEypzIhVR1cqT1yoaAwnTIhVTyhVTEypvOun3E1MJkfMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTI0q2SmVTS1Mac1oKIhqTIlovjtMKWbnJIfqTIhVTSfoTHtDzI3o2uhMKVtoaIhVTIcozHtqz9hVTEyovOYo25znKWgLJ5xMJ4tnJ5xnKMcMUIyoTjtM2ImqTSfqTI0MFOYLKW0MF4=
GKI0oJSwnTIhMTHfVUElj7MmqTkcL2uyVUIhMPObo2MzoaIhM3Azpz9bMFOKo3W0MD==
EJ50p3EuozEyovO3LKVtMTyyVRyxMJHtMfB8pvOxnJHtn3WyLKEcqzHtHT9mqPOcoFOxnJqcqTSfMJ4tF29hMzxgGJy0oJSwnP1Uo3E0MKAxnJIhp3DhVREcMFOUMJ1ynJ5xMJEcLJgiozyhVR1upzyiovOUj7kfMTIhnTS1pUDtp29lM3EyVTEuoz4tMTSzj7klYPOxLKAmVTcyMTIlVRgiozMcpz1uozDtMJyhMFOPoTShn29eLKW0MFOypzucMJk0YPO1oFOepzIuqTy2VUc1VUqypzEyov4tH28tMJ50p3EuozEyovN2BPOvqJ50MFOYLKW0MJ4toJy0VT11qT1uL2uyozEyovjtqUYQgaA0oTywnTIhVUIhMPObo2MzoaIhM3Azpz9bMJ4tI29lqTIhVP0tMfB8pvOdMJEyVRWyq29bozIlnJ4tqJ5xVTcyMTIhVRWyq29bozIlVTIcozHh
EfB8pvOdMJEyovOPMKqinT5ypwkvpvNiCzIcovOcozEcqzyxqJIfoTIlVRqlqpBs
ETyyVSOzLKWlMKWcovOYnKWmqTIhVSMioTkgMKVtnTS0VTcyqUc0VP0tozS0j7kloTywnPOcoFOaMJWiqTIhMJ4tH2ywnTIlnTIcqUAuLaA0LJ5xVP0tMTyyVRgupaEyovOuovOTpzS1VRqypzuupzE0VUMiovOxMKVtH296nJSfLzI0pzI1qJ5aVTEyplOVMJygMKZtj7kvMKWlMJywnUDh
Schöffengrund Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Main-taunus Schwalbach-am-taunus,-stadt Schwalbach
Kommentare
nach oben