Andreas Wilnauer führt die FWG Schöffengrund in die Wahl

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund (red). Die Mischung macht es auch bei der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Schöffengrund. Für die Kommunalwahl am 14. März 2021 konnten neben erfahrenen Mandatsträgern auch einige neue Kandidaten gewonnen werden. Angeführt wird die Liste vom jetzigen Vorsitzenden des Schöffengrunder Gemeindeparlaments Andreas Wilnauer

In der Mitgliederversammlung der FWG wurden alle Wahlvorschläge einstimmig befürwortet. Hinter Wilnauer folgen auf den nächsten vier Plätzen Annamaria Köhler, Ulrich Patzwaldt, Sven Köpper und Walter Bedenbender. Einen der Spitzenkandidaten der letzten Kommunalwahl findet man nicht mehr auf der FWG-Liste: Als Bürgermeister könnte Michael Peller keines der zur Wahl stehenden Mandate antreten.

Für die Ortsbeiräte stehen insgesamt zwölf Kandidaten zur Wahl. Bedauert wird seitens des FWG-Vorsitzenden Ulrich Patzwaldt, dass für zwei Ortsteile keine Kandidaten für den Ortsbeirat gefunden wurden. Dass es schwieriger wird, ehrenamtliche Kommunalpolitiker zu akquirieren, hatte die Gemeindevertretung bereits vor Monaten veranlasst, einmütig die Anzahl der Mandatsträger zu reduzieren.

Als Herausforderung sieht die FWG wie in den vergangenen Jahren den Ausbau der Zukunftsfähigkeit Schöffengrunds in einem engen finanziellen Rahmen. Hierfür will man wiederum stärkste Fraktion in Schöffengrund werden.