Backhaus-Team unterstützt Werkstatt Florentine

Spendenübergabe am Backhaus in Schwalbach: Jens, Triebel (vorne, v.l.), Svente Pentz, Sandra Wenzel; Inge Schäfer (Mitte, v.l.), Doris Uhl, Gretel Uhl und Matthias Uhl, (hinten, v.l.) Karl-Heinz Uhl und Anette Pless. Foto: Markus Becker

SCHÖFFENGRUND-SCHWALBACH - Schöffengrund-Schwalbach (red). Das Backhaus-Team Schwalbach hat der Werkstatt Florentine in Braunfels eine Spende von 970 Euro überreicht.

"Wir haben an drei Tagen jeweils 60 Laibe Brot gebacken und anschließend verkauft", erzählt Karl-Heinz Uhl. Aus dem Verkauf sind insgesamt 820 Euro zusammengekommen. "Hildegard Wenzel aus Schwalbach hat dazu noch einmal 150 Euro draufgelegt", sagte Doris Uhl beim Spendentermin und übergab dem Werkstattleiter der Florentine, Matthias Uhl, den gesammelten Geldbetrag. Uhl bedankte sich auch im Namen der Werkstattbeschäftigten mit Behinderung: "Dass Sie gerade in Zeiten der Pandemie an andere Menschen denken und uns unterstützen, ist gar nicht hoch genug zu wertschätzen. "

Als Dank gibt es

einen Engel-Anhänger

Auch Jens Triebel, Mitglied des Werkstattrates, bedankte sich herzlich. Gemeinsam mit Triebel übergaben Sandra Wenzel und Svente Pentz, die in der Werkstatt beschäftigt sind, dem Backhaus-Team Schwalbach selbst gebastelte Holz-Anhänger in Form eines Engels.