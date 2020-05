Bauboom und begehrte Bauplätze in Schöffengrund

Während die Arbeiten in Niederwetz so gut wie abgeschlossen sind, starten hier in Schwalbach gerade die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet "Schöne Aussicht": (v. l.) Eike Ellen Vollstedt vom Fachdienst Bauen, Bürgermeister Michael Peller und Florian Beck von der Hessischen Landgesellschaft. Foto: Christian Keller