Bürgermeisterwahl Schöffengrund: Termin steht fest

Am 25. September sind die Schöffengrunder aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Symbolfoto: Silas Stein/dpa

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund (sreh/jeb). Am Sonntag, 25. September, findet in der Gemeinde Schöffengrund die Bürgermeisterwahl statt. Das haben die Gemeindevertreter am Donnerstag einstimmig beschlossen. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird diese am Sonntag, 9. Oktober, abgehalten.

Michael Peller (parteilos), der jetzige Bürgermeister, will erneut kandidieren. "Ich stehe für eine weitere Amtszeit zur Verfügung und bedanke mich für die bisherige sachliche und konstruktive Zusammenarbeit", sagte er in der Sitzung des Gemeindeparlaments. Seine Amtszeit endet am 28. Februar 2023.

Peller wurde 2017 das erste Mal zum Bürgermeister Schöffengrunds gewählt. Er setzte sich gegen Michael Best (parteilos) und Martin Krohn (Grüne) durch. Damit beerbte er Hans Peter Stock als Bürgermeister. Dieser wechselte damals als hauptamtlicher Kreisbeigeordneter zum Kreis Gießen.

Wenn der Termin der Bürgermeisterwahl öffentlich bekannt gemacht worden ist, startet die Bewerbungsfrist für die Kandidatur. Ob es einen weiteren Kandidaten geben wird, steht noch nicht fest.