4 min

Corona-Lage in Altenheimen: Keine Angst, aber Sorgen

Während nur wenige Bewohner infiziert sind, stößt das Pflegepersonal stellenweise an seine Grenzen. So ist die Lage in den einzelnen Alten- und Pflegeheimen rund um Wetzlar.

Von Lothar Rühl, Leonie Dittrich, Verena Napiontek, Timo König, Jenny Berns und Gert Heiland