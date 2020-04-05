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Sonntag, 05.04.2020 - 21:14
3 min

Corona: Niederwetzer müssen ihre Winterheimat Villajoyosa verlassen

Bereits zum dritten Mal haben Marion Bender und Werner Zimmer aus Niederwetz den Winter in Villajoyosa verbracht. Doch dieses Mal mussten sie sich früher aus ihrer zweiten Heimat verabschieden. Der Grund: Corona.

Von Manuela Jung
Marion Bender und Werner Zimmer lieben ihr spanisches Winterdomizil. Wegen Corona mussten sie früher abreisen. Foto: Marion Bender

Marion Bender und Werner Zimmer lieben ihr spanisches Winterdomizil. Wegen Corona mussten sie früher abreisen. Foto: Marion Bender

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