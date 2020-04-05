Corona: Niederwetzer müssen ihre Winterheimat Villajoyosa verlassen

Marion Bender und Werner Zimmer lieben ihr spanisches Winterdomizil. Wegen Corona mussten sie früher abreisen. Foto: Marion Bender
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