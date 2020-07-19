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Sonntag, 19.07.2020 - 21:00
3 min

Das Krokodil im Teich wacht über ein Paradies

Von Lothar Rühl
Ein Krokodil schaut bedrohlich aus dem Wasser. Beim zweiten Blick ist zu sehen, dass es nur aus Holz ist. Foto: Lothar Rühl

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Fotos
Ein Krokodil schaut bedrohlich aus dem Wasser. Beim zweiten Blick ist zu sehen, dass es nur aus Holz ist. Foto: Lothar Rühl

Ein Krokodil schaut bedrohlich aus dem Wasser. Beim zweiten Blick ist zu sehen, dass es nur aus Holz ist. Foto: Lothar Rühl

Der Barfußpfad an der Teichanlage ist bei Kindern und Erwachsenen beliebt. Foto: Lothar Rühl

Der Barfußpfad an der Teichanlage ist bei Kindern und Erwachsenen beliebt. Foto: Lothar Rühl

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