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Donnerstag, 04.06.2020 - 15:00
3 min

Duo Pepper aus Schöffengrund ist Teil der "singende Überraschung"

Geburtstag, Muttertag, Hochzeitstag - in Zeiten von Corona ist oft alles anders. Dass dennoch eine positive Erinnerung bleibt, dafür sorgt nun "Die singende Überraschung".

Von Manuela Jung
Jenny Almeida und ihr Partner Manuel Schönherr haben die "singende Überraschung" ins Leben gerufen und spielen selbst von der Terrasse aus ein ganz besonderes Ständchen. Foto: Manuel Schönherr

Jenny Almeida und ihr Partner Manuel Schönherr haben die "singende Überraschung" ins Leben gerufen und spielen selbst von der Terrasse aus ein ganz besonderes Ständchen. Foto: Manuel Schönherr

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Fotos
Jenny Almeida und ihr Partner Manuel Schönherr haben die "singende Überraschung" ins Leben gerufen und spielen selbst von der Terrasse aus ein ganz besonderes Ständchen. Foto: Manuel Schönherr

Jenny Almeida und ihr Partner Manuel Schönherr haben die "singende Überraschung" ins Leben gerufen und spielen selbst von der Terrasse aus ein ganz besonderes Ständchen. Foto: Manuel Schönherr

Auch das Duo Pepper mit Nicole und Hannes Greinke aus Schwalbach ist Teil der "singenden Überraschung". Foto: Hannes Greinke

Auch das Duo Pepper mit Nicole und Hannes Greinke aus Schwalbach ist Teil der "singenden Überraschung". Foto: Hannes Greinke

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Schöffengrund Ort Hessen Lahn-dill-kreis Schöffengrund Schöffengrund-schwalbach
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