Fans holen sich Konzert in Garten

Ralf Albers kommt mit seinem Soloprojekt "Albi's Corner" für ein Gartenkonzert nach Oberquembach. Foto: Stephan Klement

Schöffengrund-Oberquembach (red). Für alle Musiker, aber auch alle Konzertgänger, ist die Corona-Zeit eine harte Prüfung. Die Familie Klement in Oberquembach zieht daraus ihre ganz eigenen Konsequenzen. "Wenn wir derzeit nicht normal auf große Konzerte gehen können, holen wir die kleineren Projekte eben nach Hause", sagt Stephan Klement, der als Gitarrist mit den aktuellen Schwierigkeiten der Branche bestens wie leidvoll vertraut ist. In ihren großen Garten holen sich die Klements am 9. Oktober ab 19 Uhr Ralf Albers, Frontmann von "Fiddlers Green", der an diesem Abend sein Soloprojekt "Albi's Corner" spielen wird.

Der hauseigene, große Garten eigne sich hervorragend für kleine Veranstaltungen, sagt Stephan Klement. Coronabedingt ist das Konzert auf 30 Gäste limitiert. Schnell sein lohne sich deshalb beim Ticketkauf. Der Ticketpreis beträgt 23 Euro inklusive eines Getränks. Informationen gibt es unter E-Mail info@stadtlaut.de oder unter Telefon 01 76-22 03 33 78. Bei schlechtem Wetter soll der ebenfalls coronakonforme Plan B im riesigen Wohnzimmer greifen.

Unbekannte Songs internationaler Künstler

Mit seinem Soloprojekt Albi's Corner erfüllt sich Ralf Albers den lang gehegten Wunsch, wieder einmal mit rein akustischen Songs im klassischen Singer/Songwriter -Stil an die Öffentlichkeit zu treten. Das Repertoire umfasst neben weitgehend unbekanntem Material internationaler Künstler (Colin Hay, David Crosby, u.a.) und manch unerwartete akustische Version bekannter Hits, vor allem eigene Songs der CD "Off The Hook" und gänzlich neues Material. Die Klements versprechen Folksongs in neuer Intensität in intimer Atmosphäre.