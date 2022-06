Ferienspaß mit Ferienpass

Jetzt teilen:

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund (red). In den Sommerferien ist was los in der Gemeinde Schöffengrund - zumindest gilt das für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren. Die Gemeinde bietet vom 22. Juli bis zum 4. September wieder zahlreiche Ferienpassaktionen an. Anmelden können sich Interessierte ab Donnerstag, 23. Juni, die Auslosung der Plätze erfolgt am Mittwoch, 6. Juli.

Die Teilnahmegebühr beträgt je nach ausgewählter Veranstaltung zwischen drei und 25 Euro.

Ein Highlight dürfte die Fahrt in den Movie-Park am 27. Juli sein. Ansonsten stehen noch spannenden Angebote wie zweisprachiges Kochen (25. Juli), Nisthilfen für Insekten bauen (27. Juli), gesunde Snacks selbst herstellen (30. Juli) auf der Liste.

Viel Spaß dürfte dann die Aktion "Wir machen Schleim!" am 2. und 10. August bringen. Weiter geht es am 4. August mit einem Minigolf-Angebot der Burschenschaft und einer Fotosafari durch den Weilburger Tiergarten am 6. und 28. August. Weitere Termine sind "Spiel und Spaß rund um das Thema Natur" (8. August), Wikingerschach (9. August), Tennis (11. August), "Pizzaparty" (17. August), Bogenschießen (20. August), Luftgewehrschießen (20. August), "Ein Tag bei der Feuerwehr" (24. August) und ein Fußballcamp mit Abnahme des DFB-Fußballabzeichens (27. August.).