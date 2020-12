2 min

Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand - Brandstiftung vermutet

Die Feuerwehr Schöffengrund ist am Dienstagmorgen zu einem Brand in Schwalbach gerufen worden. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Von Jenny Berns und Dennis Weber