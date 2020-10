"Fiddler's Green"-Musiker spielt in Oberquembacher Wohnzimmer

Ralf "Albi" Albers spielt bei Marit und Stephan Klement in Oberquembach vor 20 Zuhörern. Foto: Stephan Klement

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SCHÖFFENGRUND-OBERQUEMBACH - Schöffengrund-Oberquembach (red). Etr ist Gründungsmitglied, Sänger und Gitarrist von "Fiddler's Green" und trat nun bei einem Wohnzimmerkonzert in Oberquembach auf: Ralf "Albi" Albers spielte bei Marit und Stephan Klement vor etwa 20 Gästen aufgetreten.

Mit drei Gitarren ausgerüstet gab es ein zweistündiges Akustikkonzert mit eigenen Songs, Stücken seiner Folk-Rock-Band "Fiddler's Green" und einigen eher unbekannten Coversongs. Corona-Sorgen und Fallzahlen waren in dieser Zeit vergessen, dafür verabreichte Albi den Impfstoff Musik für die Seele. Den Konzertabend begann er sogleich mit einem gehörigen Stück Selbstironie: "Im ersten Teil gibt es Stücke von mir, im zweiten Teil kommen die Hits."

Nicht nur Musik, sondern auch viele Anekdoten

Neben der Musik bot er auch zahlreiche Anekdoten dar, wann und wie Musikstücke entstanden sind. Das Auftaktlied war noch aus seiner Zeit vor "Fiddler's Green" und stammte von 1986. Daneben bekamen die Gäste Anweisungen, denn man war Teil des Programms. Albi wurde mit Fingerschnippen, Klatschen und Chorgesang live und "unplugged" unterstützt. "Lost to the moon" passte hervorragend zur herbstlichen Stimmung. Bei "All this feeling" fungierten die 20 Gäste als Background-Chor, immer nach den Anweisungen des Zeremonienmeisters Albi. Mit "Into the sunset" sorgte er für Fernweh-Stimmung beim Publikum, bei "Old Man at the Mill" brachte er ein Stück Irland nach Oberquembach.

NEUES ALBUM AM 4. DEZEMBER "Vor Corona haben wir ungefähr 70 Konzerte im Jahr gespielt. Wir hätten auch in diesem Jahr das 30-jährige Bühnenjubiläum gehabt. Das ist natürlich sehr schade, dass wir das nicht mit unseren Fans feiern können", beschreibt Sänger und Gitarrist Ralf "Albi" Albers das aktuelle Geschehen rund um seine Band "Fiddler's Green" "Unsere Akustik-Tour haben wir auf 2021 verschoben. Wir hoffen, dass es dann wieder richtig losgeht. Im April hatten wir unsere CD "Acoustic Pub Crawl II - Live in Hamburg" veröffentlicht", erzählt der Musiker weiter. Am 4. Dezember erscheint das neue "Fiddler's Green"-Album "3 Cheers for 30 Years" "Dafür haben wir ein Crowdfunding gestartet, das uns helfen soll das Album zu veröffentlichen. Dazu gibt es eine Online Anniversary Show. Und wir veranstalten ein Online-Whiskey-TastingEs gibt immer was zu tun", erklärt Albers. "Fiddler's Green" ist eine 1990 gegründete deutsche Folk-Rock-Band aus Erlangen.

Im zweiten Teil trug Albi Coversongs und Traditionals vor. Doch diese wurden nicht nur einfach vorgetragen. Er spielte zwei, drei Akkorde an und die Gäste durften raten, um welchen Song es sich handelte. Einer der bekanntesten Songs war "Down Under" von Men at Work. Daneben gab es zu den Songs Albi's Geschichten, Legenden und Mythen. Wer kennt schon Songs wie "Baltimore" (Randy Newman), "My Valentine" (Paul McCartney) oder "Mann ohne Gedächtnis" (Ganz schön Feist)? "Stayin' Alive" (Bee Gees) und "Love is in the Air" (John Paul Young), nur auf einer Akustik-Gitarre, gehörten zu den Highlights des Abends. Mit "Down by the Hill Side von Albi und den Traditionals "Star of the County Down" und "Wild Mountain Thyme" ging es noch einmal auf die grüne Insel. Diesen wunderbaren Abend beendete Albi mit "Willin'" von Little Feat.

Albers freut sich über unmittelbares Feedback

"Es war für mich ein toller Abend", beschreibt der Musiker. "Meine Anfänge waren im Fingerpicking und der Straßenmusik. Mit dieser Art der Konzerte bin ich zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Diese Konzerte sind eine totale Herausforderung. Es gibt keine große Technik, nichts, ich stehe quasi nackt vor den Zuhörern. Nur ich, ein Mikrofon und meine Gitarren. Aber ich liebe diese Herausforderung."

Weiter erzählt er: "Am Anfang war ich nervös. Ich brauchte drei Songs, dann war ich wieder drin. Wenn ich mit den Fiddler's spiele, sehe ich eine Menge Leute vor mir, die beim Speedfolk mitgehen. Aber bei diesen Konzerten spürst Du die Reaktion eines jeden einzelnen. Du bekommst sofort ein Feedback von den Leuten."