4 min

Flucht aus Kiew: Die Angst ist ständiger Begleiter

Bei einer Familie in Schöffengrund finden Oksana Krytska und Tochter Diana Pashaieva ein erstes Zuhause. In Sicherheit, aber Erlebnisse in der Ukraine und die Flucht wirken nach.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar