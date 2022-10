6 min

Flüchtlinge: Lahn-Dill-Landrat spricht von "Kontrollverlust"

Der Lahn-Dill-Kreis stößt bei der Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge an Grenzen. Jetzt sollen Container und Massenunterkünfte her, eine Halle in Herborn wird umfunktioniert.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg