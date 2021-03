3 min

FWG holt in Schöffengrund mit Abstand die meisten Stimmen

Das ist ein eindeutiger Wahlsieg: Die FWG erhält in Schöffengrund rund 40 Prozent der Stimmen und hat fast doppelt so viele Sitze in der Gemeindevertretung wie die CDU.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar