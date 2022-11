Gedenken an die Pogromnacht

Am 9. November findet aus Anlass der Pogromnacht 1938 unter anderem am Standort der ehemaligen Synagoge in der Wetzlarer Pfannenstielsgasse eine Gedenkfeier statt. (© Uta Barnikol-Lübeck)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/BRAUNFELS/SCHÖFFENGRUND/KROFDORF - Wetzlar/Braunfels/Schöffengrund/Krofdorf (bkl). Um die Erinnerung an die Pogromnacht 1938 wach zu halten, gibt es am und um den 9. November in Wetzlar und der Region Gedenkfeiern. Kirchliche und kommunale Veranstalter laden dazu ein, sich daran zu erinnern, dass 1938 im Zuge der Novemberpogrome von den Nationalsozialisten hunderte Synagogen in Brand gesetzt sowie Symbole und Zeugnisse jüdischer Kultur schonungslos zerstört wurden. Zudem kam es zu Gewaltexzessen gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Hier die Termine:

W Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar und die Stadt Wetzlar laden zu einer Feierstunde mit Kranzniederlegung ein. Die Gedenkstunde findet am Mittwoch, 9. November, ab 17 Uhr an der ehemaligen Synagoge in der Wetzlarer Pfannenstielsgasse (Rückseite Alloheim Seniorenresidenz "Lahnblick") statt.

W Die Evangelische Kirchengemeinde Nauborn-Laufdorf lädt an diesem Tag zum Erinnerungsgebet am Gedenkstein für die ermordeten jüdischen Nauborner Bürger ein. Beginn ist auf der Wiese vor dem Kindergarten in der Nauborner Taunusstraße um 17 Uhr.

W Die Evangelische Kirchengemeinde Bonbaden-Neukirchen-Schwalbach gestaltet die Gedenkfeier ab 17.30 Uhr auf dem alten Backhausplatz (Hauptstraße, Höhe Haus Nr. 35) in Bonbaden.

W In Braunfels beteiligen sich an der Gedenkfeier, zu der die Stadt einlädt, neben dem Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz der evangelische Gemeindepfarrer Sven Seuthe, die katholische Pastoralreferentin Andjelka Ferincevic und der Pastor der methodistischen Gemeinde, Sebastian Begaße. Das Gedenken findet am 9. November um 18 Uhr am früheren Standort der Synagoge (Unterer Burgweg) statt.

W Ein Erinnern an die geschmähten, vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger Krofdorfs gibt es um 18 Uhr an der Gedenktafel vor der Margarethenkirche (Rodheimer Str. 23). Unter anderem beteiligen sich Schüler der Gesamtschule Gleiberger Land sowie Konfirmanden an der Gedenkfeier, zu der Bürgermeister Marc Nees und Pfarrer Christoph Schaaf einladen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, innezuhalten, eine Kerze anzuzünden und einen Stein an der Grabstätte abzulegen.

W Zur Gedenkfeier in der Jahnstraße lädt die Evangelische Kirchengemeinde Niedergirmes für Donnerstag, 10. November, um 18 Uhr ein. Bereits in den vergangenen Jahren gestalteten die evangelische und die katholische Kirche dieses Gedenken gemeinsam mit Katechumenen und der Zeitzeugin Gisela Jäckel aus Wetzlar.