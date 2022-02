Gemeindevertreter beraten über Kunstrasen und Radwege

Der Sportplatz in Schwalbach soll einen Kunstrasen bekommen. Die Gemeindevertreter befürworten das Projekt, allerdings ist die Frage, ob es auch finanziell machbar ist. Archivfoto: Jenny Berns

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund. Gleich mehrere zukunftsweisende Themen stehen auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung der Schöffengrunder Gemeindevertreter. Sie findet am Donnerstag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Schwalbach (Neukirchener Straße 5) statt.

Gleich zwei Anträge gibt es zum Thema Kunstrasen für den Sportplatz in Schwalbach. Dort wird bislang auf Naturrasen gespielt. Alleine die Planung wird voraussichtlich 65 000 Euro kosten. Der Betrag war in den Haushalt für 2022 eingestellt worden, die Gemeindevertreter hatten jedoch entschieden, ihn mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Grüne setzen erneut auf

eine Art Arbeitsgruppe

Grund war unter anderem, dass noch nicht feststeht, wie hoch die Gesamtkosten ausfallen werden. Ebenfalls unklar: Ob und in welcher Höhe die Gemeinde mit Fördermitteln für das Projekt rechnen kann. Der in der Folge von den Schöffengrunder Grünen gestellte Antrag, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die sich mit dem Kunstrasenplatz befasst, war in der Sitzung der Gemeindevertreter im Dezember abgelehnt worden. Mehrheitlich waren die Kommunalpolitiker der Auffassung, das Thema könne und solle in den Fachausschüssen beraten werden.

Für die Sitzung am Donnerstag hat die Fraktion der Grünen einen neuen Antrag gestellt: Der Gemeindevorstand soll beauftragt werden, sich mit dem Thema Kunstrasenplatz hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte zu befassen. Dabei sollen sowohl die Fachausschüsse gehört werden als auch Vertreter des FC Schöffengrund, Vertreter der dem Parlament angehörenden Fraktionen und Fachexperten. Wird der Antrag angenommen, käme das der ursprünglichen Idee einer Arbeitsgruppe recht nahe.

SPD, FWG, CDU: Frage

nach Fördermittel klären

Einen weiteren Antrag gibt es von SPD, FWG und CDU. Laut diesem soll der Gemeindevorstand zusammen mit den Fachausschüssen und Vereinsvertretern zeitnah das Projekt angehen, in dem die Frage nach den Fördermitteln geklärt und entsprechende Anträge auf den Weg gebracht werden.

Erneut steht in der Gemeindevertretersitzung auch die Frage nach einer Radwegeverbindung zwischen Schwalbach und Oberquembach auf der Tagesordnung. Bereits im vergangenen Jahr war darüber beraten worden. Außerdem wird es in der Sitzung um verschiedene Bauangelegenheiten und die Stellungnahme zum Entwurf des neuen Regionalplans gehen.