Gemeinsam abstimmen bei Glasfaserausbau

Schöffengrund (kel). Dass Vodafone und die Deutsche Glasfaser (DG) auch ohne die Zustimmung der Gemeinde Schöffengrund ein Glasfasernetz in der Kommune verlegen dürfen, ist mittlerweile klar. Dennoch will man in Schöffengrund das Gespräch mit den Unternehmen suchen und hat sich dafür entschieden, zumindest einen Kooperationsvertrag abzuschließen. Der soll im besten Fall genau so aussehen, wie der Vertrag, den die Firmen mit der Stadt Solms und Braunfels ebenfalls abschließen wollen.

Ziel sei es, laut Bürgermeister Michael Peller (parteilos), möglichst gemeinsam aufzutreten und den gleichen Informationsstand zu haben. Denn auch in Solms und Braunfels gibt es wohl Bedenken, dass die Glasfaserkabel in sogenannter Mindertiefe - also nicht so tief wie sonst Versorgungsleitungen verlegt werden - verlegt werden sollen. Das Problem aus Sicht der Bauverwaltung: In Schwalbach, gerade bei älteren Gehwegen, könnten im Zuge der Verlegungen Komplikationen und nicht unerhebliche Mehrkosten auftreten, die dann die Gemeinde tragen müsste.

Esther Waßmuth

ist neue Schiedsfrau

"Ich freue mich als Bürgermeister natürlich zunächst, wenn da Schwung auf die Scheibe kommt, um Glasfaser zu bekommen", sagte Peller. Jedoch bekräftige er erneut, dass er nicht damit einverstanden sei, dass einfach zwei Ortsteile (Nieder- und Oberquembach) und das Gewerbegebiet Laufdorf nicht in den Ausbau miteinbezogen würden. Einen Kooperationsvertrag wolle man aber dennoch mit der DG/Vodafone schließen, um auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Teil des Beschlusses, dem die Gemeindevertreter bei einer Nein-Stimme zustimmten, ist auch, dass einer Verlegung in Mindertiefe nur zugestimmt wird, wenn Straßen, Gehwege und Seitenstreifen nach 1990 gebaut sind.

Gleich zu Beginn ihrer Sitzung hatten die Gemeindevertreter außerdem eine neue Schiedsfrau für den Schiedsamtsbezirk Oberquembach gewählt. Auf Max Roosen folgt Esther Waßmuth, die einstimmig gewählt wurde. Auch der Ortsbeirat hatte bereits zuvor dem Vorschlag zur Neuwahl zugestimmt.