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Montag, 06.07.2020 - 17:00
2 min

Gewerbegebiet Schwalbach kann wachsen

Gemeinde Schöffengrund kann letztes Grundstück für Erweiterung des Gewerbegebietes Schwalbach kaufen.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Für das Gewerbegebiet Schwalbach ist jetzt nicht nur der Weg für eine Erweiterung geebnet, auch die Bauleitplanung soll vereinfacht werden, indem aus bisher sieben verschiedenen geltenden Bebauungsplänen einer gemacht wird. Foto: Christian Keller

Für das Gewerbegebiet Schwalbach ist jetzt nicht nur der Weg für eine Erweiterung geebnet, auch die Bauleitplanung soll vereinfacht werden, indem aus bisher sieben verschiedenen geltenden Bebauungsplänen einer gemacht wird. Foto: Christian Keller

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Schöffengrund Ort Hessen Lahn-dill-kreis Schöffengrund
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