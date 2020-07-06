Montag,
06.07.2020 - 17:00
2 min
Gewerbegebiet Schwalbach kann wachsen
Gemeinde Schöffengrund kann letztes Grundstück für Erweiterung des Gewerbegebietes Schwalbach kaufen.
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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