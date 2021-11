Großeinsatz nach Hilferufen aus Wald beendet

56 Feuewehrleute aus Hüttenberg haben sich bei der Suche im Wald beteiligt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SCHÖFFENGRUND/WALDSOLMS - Die große Suche begann am Freitagnachmittag. Gegen 14 Uhr meldete der erste Zeuge, dass er Hilferufe im Bereich des Köhlerbergs zwischen Schöffengrund-Oberwetz und Waldsolms-Griedelbach wahrgenommen habe.

Anschließend durchkämmten eine Rettungshundestaffel sowie zahlreiche Polizisten und Feuerwehrmänner das Waldstück. Die Search-and-Rescue Einheit der Johanniter Unfallhilfe überflog das Gebiet mittels einer Drohne mit Wärmebildkamera - ohne Ergebnis. Nach Angaben der Feuerwehr Schöffengrund wurde die Suche daraufhin abgebrochen.

Großeinsatz nach Hinweis von weiterem Zeugen

Gegen 17.45 Uhr wurde die Schöffengrunder Feuerwehr dann erneut alarmiert - laut Polizei hatte diesmal eine Reiterin Hilferufe aus dem Wald vernommen. Wieder wurde gesucht, diesmal mit deutlich mehr Einsatzkräften auch der Feuerwehren aus Hüttenberg und Waldsolms. Der Führungsdienst der Polizei Mittelhessen sprach von insgesamt 150 Einsatzkräften. "Das Gebiet wurde auf links gedreht", sagte später ein Polizeisprecher. Parallel zur Suche seien eingegangene Hinweise aus der Bevölkerung geordnet worden.

Verknüpfte Artikel

Feuewehrleute aus Hüttenberg haben sich bei der Suche im Wald beteiligt. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg )

Bei der Suche dabei war auch der Schöffengrunder Bürgermeister Michael Peller (parteilos): "Wir haben das Teilstück, aus dem die Rufe vermutet wurden, mit mehreren Personen, im Abstand von jeweils fünf bis zehn Metern, durchkämmt, aber nichts gefunden", sagte der Bürgermeister.

Laut Schöffengrunder Feuerwehr kamen bei der Aktion mehrere Wärmebildkameras und neun Suchhunde zum Einsatz. Doch auch diesmal blieb die Suche der zahlreichen Helfer im kalten Wald ohne Ergebnis. Immerhin: Während des Einsatzes konnten sich die Einsatzkräfte im Betreuungszelt des DRK aufwärmen und stärken.

Um 0.35 Uhr in der Nacht zu Samstag wurde der Einsatz in Absprache mit allen Beteiligten dann beendet. Ein Polizeihubschrauber suchte das Waldgebiet am Samstagmorgen noch einmal ab. Danach wurde die aktive Suche beendet.

Zeugen sollen sich melden

Die Öffentlichkeit wird weiter um Hilfe gebeten: Wer hat am Freitag im Bereich "Köhlerberg" Hilferufe gehört? Wer hat in diesem Bereich Personen gesehen? Noch liegen der Polizei keine Vermisstenmeldungen vor, die die Ermittlungen in dem unwegsamen Gelände erleichtern würden. Für die Einsatzkräfte sei die Suche aufgrund der Wetterbedingungen und des Gefälles nicht einfach.

Lesen Sie auch: Corona in 20 Kitas und 40 Schulen im Lahn-Dill-Kreis

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen unter der Nummer (0641) 7006-3320 in Verbindung zu setzen. Wichtiger Hinweis: Dieses Telefon ist ausschließlich für Hinweise zur Suche geschaltet.

Laut Einsatzbereicht der Feuerwehr Schöffengrund waren folgende Helfer am Einsatz beteiligt :

- Freiwillige Feuerwehr Schöffengrund, alle Standorte

- Leitung der Feuerwehr Schöffengrund

- Bürgermeister Schöffengrund

- Brandschutzaufsichtdienst Lahn-Dill-Kreis

- Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg

- Feuerwehr Waldsolms

- Polizei Mittelhessen

- Rettungsdienst

- SAR Einheit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Rhein Main

- DRK Rettungshundestaffel Dillenburg

- Rettungshunde der Freiwillige Feuerwehr Solms

- Betreuungszug der DRK Bereitschaft Wetzlar