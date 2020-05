Hallen und Häuser in Hüttenberg, Schöffengrund und Waldsolms öffnen wieder

Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, wie hier das DGH in Kraftsolms, dürfen mittlerweile wieder genutzt werden, Allerdings nur unter strengen Auflagen und mit einem entsprechenden Hygienekonzept. Archivfoto: Christian Keller

Hüttenberg/Waldsolms/Schöffengrund (kel). Die Fallzahlen von neuen Corona-Erkrankten im Lahn-Dill-Kreis gehen derzeit gegen Null. Mit den jüngsten Einschränkungslockerungen können vielerorts auch wieder Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser und Sporthallen genutzt werden - aber unter Auflagen.

Hüttenberg

Öffentliche Räume wie Sporthallen, Bürgerhäuser und DGHs der Gemeinde Hüttenberg sind bereits seit vergangener Woche für die Nutzergruppen geöffnet, teilt die Gemeinde Hüttenberg auf ihrer Homepage mit. Die Hygienerichtlinien seien den Vereinsvorsitzenden im Vorfeld direkt zugestellt worden. Bei Fragen können sich die Verantwortlichen direkt an das Facility Management der Gemeinde wenden unter Telefon 0 64 41-70 06 36. Allerdings sei die private Nutzung von Bürgerhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern für Familienfeiern und Ähnliches weiterhin nicht möglich.

Waldsolms

Gute Nachrichten auch in Waldsolms: "Durch die aktuell gültige Corona-Verordnung ist die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser sowie der Mehrzweckhalle wieder eingeschränkt möglich", teilt Bürgermeister Bernd Heine (SPD) auf der Gemeinde-Homepage mit. Dort sei für alle Räumlichkeiten ein entsprechendes Standard-Hygienekonzept entwickelt worden, was auch in allen öffentlichen Gebäuden der Gemeinde aushängt. Insbesondere bei sportlicher Nutzung müssten die von Sportverbänden vorgegebenen Zusatzanforderungen aber in einem selbsterstellten Hygieneplan aufgenommen werden. Die Nutzer müssen Anwesenheitslisten führen, um im Falle einer Infektion, die Infektionskette nachverfolgen zu können. Die Veranstalter stehen hier in der Verantwortung. Basierend auf den geltenden Abstandsgrenzen (für sitzende Veranstaltungen sind auf fünf Quadratmeter eine Person erlaubt, bei sonstigen Veranstaltungen nur eine Person pro zehn Quadratmeter) hat die Gemeinde berechnet, dass beispielsweise im DGH Brandoberndorf 46 Personen bei einer sitzenden Veranstaltung und ansonsten 23 Menschen dort sein dürften. Der größte Raum wäre die Turnhalle mit 58 sitzenden und sonst 28 Personen, ins DGH Hasselborn dürften 13 sitzende Personen und lediglich sechs bei einer Veranstaltung ohne Bestuhlung.

Gesangvereine müssen vorerst weiter pausieren

Gesangvereine müssten aufgrund der erhöhten Infektionsmöglichkeit bis mindestens 2. Juni pausieren, dann verliert der aktuelle Erlass seine Gültigkeit. "Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie die Corona-Verordnung aufgrund der Infektionszahlen weiter angepasst und geändert wird", teilt Heine mit und bittet alle Nutzer von Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen, die Regeln sehr genau zu beachten. Vereine die ihren Betrieb wieder aufnehmen, sollen das bei der Gemeinde unter 0 60 85- 98 10 20 anmelden.

Schöffengrund

In Schöffengrund sind seit dieser Woche wieder das Bürgerhaus Schwalbach, der Bürgersaal Oberwetz, das DGH Niederwetz, das DGH in Oberquembach sowie die Sporthalle Schwalbach und die Grillhütten unter Auflagen geöffnet. "Voraussetzung für die Benutzung der Einrichtungen ist die Vorlage eines individuellen Hygienekonzepts entsprechend den Empfehlungen des Robert-Kochs-Institutes", heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Dort kann auch die Verordnung eingesehen werden. Das Hygienekonzept muss beim im Ordnungsamt der Gemeinde Schöffengrund vorgelegt werden. Ohne ein entsprechendes Konzept ist die Benutzung nicht gestattet.