Happy End bei der Vergabe von Impfterminen

SCHÖFFENGRUND/GREIFENSTEIN/SOLMS - Schöffengrund/Greifenstein/Solms. Am Mittwoch liefen die Telefonleitungen der Rufnummern 06 11-50 59 28 88 und 116 117 erneut heiß. Denn in Hessen waren wieder Termine für die Corona-Schutzimpfung für Personen, die 80 Jahre oder älter sind, zu vergeben. Bei der vorherigen Terminvergabe am 12. Januar hatten viele Senioren über mehrere Stunden jedoch keinen Erfolg.

Darunter waren auch der Schwalbacher Walter Stahl, Wilfried Paeschke aus Albshausen und eine Greifensteinerin. Alle hatten sich im Januar mit ihren damaligen Schwierigkeiten an die Redaktion dieser Zeitung gewandt. Hat es dieses Mal geklappt?

Als "mehr als katastrophal" beschreibt Stahl die Organisation der Terminvergabe. Man habe hohe Erwartungen, würde dann aber enttäuscht werden, was zu Unmut führen könne. Gestern habe er dennoch einen Termin im Impfzentrum in Lahnau ergattern können. Etwa um 8 Uhr habe er mit dem Telefonieren begonnen; anderthalb Stunden später sei er dann durchgekommen. Nach erneuten 15 Minuten am Telefon habe er schließlich die zwei Impftermine in der Tasche gehabt. "Nachdem ich mir die Finger wund telefoniert habe, bin ich natürlich erleichtert", sagt der 80-Jährige.

Von 8 bis 12 Uhr

nicht durchgekommen

Ebenfalls erfolgreich war die Frau aus Greifenstein, die am 12. Januar einen Termin für ihre Mutter organisieren wollte. Ein paar Tage später habe sie diesen auch bekommen. Sie ist erleichtert: "Wir sind durch. Gestern musste ich mir das nicht mehr antun." Nach der Online-Registrierung habe sie eine E-Mail bekommen, dass sie nun einen Termin ausmachen könne. "Das lief dann auch prima - keine Probleme", findet sie.

Ein "richtiges Glücksgefühl" habe der Solmser Paeschke verspürt. Denn am Mittwoch um 12.30 Uhr war es soweit: Die Impftermine in Waldgirmes stehen.

Wie Stahl habe auch er um 8 Uhr begonnen, zu telefonieren. Um 12 Uhr habe das Ergebnis noch mau ausgesehen: Bei etwa 40 Anrufen sei er kein einziges Mal durchgekommen. Eine halbe Stunde später habe es dann doch geklappt. Dennoch so etwas könne einen bedrücken: "Mensch, was muss man noch alles anstellen, um einen Termin zu bekommen?", fragte sich Paeschke.

Und obwohl er kein ängstlicher Mensch sei, "macht man sich schon Gedanken, ob man sich mit dem Virus ansteckt und auf die Intensivstation muss."