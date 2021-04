Haus nach Brand nicht mehr bewohnbar

70 Einsatzkräfte waren am Dienstag bei einem Wohnungsbrand im Schöffengrunder Ortsteil Oberquembach vor Ort. Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SCHÖFFENGRUND-OBERQUEMBACH - Alle Feuerwehren der Gemeinde Schöffengrund sowie Einsatzkräfte der Braunfelser Feuerwehr sind am Dienstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Oberquembach ausgerückt. Bei der Alarmierung um 15.42 Uhr hieß es, dass sich noch zwei Personen in der Wohnung befinden würden.

Dies war nach Auskunft der Feuerwehr Schöffengrund bei deren Eintreffen vor Ort glücklicherweise nicht mehr der Fall: Alle Bewohner hatten die brennende Wohnung bereits verlassen. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der Polizei erlitt sie eine leichte Rauchgasvergiftung.

Gegen 16.20 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Beseitigen von letzten Glutnestern beschäftigte die Wehren noch bis circa 18.30 Uhr. Laut Feuerwehr Schöffengrund ist das Haus durch den Brand nicht mehr bewohnbar.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittler konnten die Wohnung allerdings auch noch nicht weiter untersuchen, da diese zurzeit nicht begehbar sei.

Insgesamt waren am Dienstag rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Neben allen Wehren aus Schöffengrund samt deren Leiter gehörten dazu auch Feuerwehrleute aus Braunfels sowie Polizei, Rettungsdienst und Notarzt.