Hilferufe aus dem Wald: 150 Rettungskräfte im Großeinsatz

SCHÖFFENGRUND/WALDSOLMS - Eine Rettungshundestaffel, die Search-and-Rescue Einheit der Johanniter sowie zahlreiche Polizisten und Feuerwehrmänner durchkämmen das Waldstück "Köhlerberg" zwischen Schöffengrund-Oberwetz und Waldsolms-Griedelbach. Am Freitagmittag hatten Zeugen aus diesem Bereich zum ersten Mal Hilferufe vernommen. Seitdem suchen rund 150 Einsatzkräfte die Gegend ab.

An der Situation hat sich bis Samstagvormittag nichts geändert. Noch sind die Einsatzkräfte auf der Suche. Nach Angaben der Polizei half zwischenzeitlich auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera bei der Suche - bislang ohne Ergebnis.

Feuewehrleute aus Hüttenberg haben sich bei der Suche im Wald beteiligt. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg )

Laut Feuerwehr Schöffengrund sind die Rufe am Freitag von verschiedenen Personen registriert worden. Der Führungsdienst der Polizei Mittelhessen bestätigte gegenüber mittelhessen.de, dass bereits mittags die ersten Laute vernommen wurden, am späten Nachmittag soll es dann erneut zu Hilferufen gekommen sein. Über die Abendstunden entwickelte sich dann der Großeinsatz.

"Wir suchen hier mit Hunden, Drohnen, zahlreichen Helfern - eben allem, was uns möglich ist, um die eventuell verunglückte Person zu finden und sie in Sicherheit zu bringen", gab der Führungsdienst zu Protokoll. Parallel zur Suche würden eingegangene Hinweise aus der Bevölkerung geordnet.

Zeugen sollen sich melden

Die Öffentlichkeit wird weiter um Hilfe gebeten: Wer hat am Freitag im Bereich "Köhlerberg" Hilferufe gehört? Wer hat in diesem Bereich Personen gesehen? Noch liegen der Polizei keine Vermisstenmeldungen vor, die die Ermittlungen in dem unwegsamen Gelände erleichtern würden. Für die Einsatzkräfte sei die Suche aufgrund der Wetterbedingungen und des Gefälles nicht einfach.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen unter der Nummer (0641) 7006-3320 in Verbindung zu setzen. Wichtiger Hinweis: Dieses Telefon ist ausschließlich für Hinweise zur Suche geschaltet.