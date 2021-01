Historische Grundstücksbücher in Schwalbach gefunden

Werner Scherer und Heins Schneider (v.l.) sichten die Kladden, die in einem alten Haus in Schwalbach gefunden wurden. Foto: Gemeinde Schöffengrund

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund (jeb/red). Eigentlich hatte das alte Haus im Schöffengrunder Ortsteil Schwalbach nur entrümpelt werden sollen. Doch zwischen jeder Menge altem "Plunder" fand sich dann ein kleiner "historischer Schatz".

Die Schwalbacher Heimatforscher Werner Scherer und Heinz Schneider staunten nicht schlecht, als sie entdeckten, was über lange Zeit in dem Gebäude verborgen war: zahlreiche alte Kladden, in denen Grundstücksangelegenheiten aus früheren Jahrhunderten verzeichnet sind. Neben Namen und Adresse der Eigentürmer finden sich auch Aufzeichnungen über die Lage und die Größe der Grundstücke. Verzeichnet sind ebenso Eigentumsübertragungen sowie Schwalbacher Grundbesitz im "Niederwetzer Feld" und im "Neukircher Feldgrund". Spannend sind mit Sicherheit auch die aufgelisteten Hypotheken; hier sind Daten zum Schuldner, zum Gläubiger, zur Darlehenshöhe und zum Zinssatz aufgelistet. Ebenso gibt es eine Spalte, in der die Löschung von Hypotheken angezeigt ist.

Beim Sichten und Aufarbeiten des Fundes stehen Schererer und Schneider allerdings vor einer Herausforderung: Die Texte sind ausnahmslos in altdeutscher Schrift beziehungsweise Sütterlin verfasst. Schneider kann diese Schrift zwar lesen, aber: "Die Entzifferung ist häufig doch recht schwierig. Der Prozess des Vergilbens der Seiten und des Verblassens der Schrift sind schon weit fortgeschritten", erklärt er. Außerdem sei die Schrift zwar sauber, aber sehr klein und verschnörkelt, was das Lesen erschwere.

Die Heimatforscher sind sich jedoch einig: "Es ist bemerkenswert, wie minutiös jede kleinste Kleinigkeit aus den hunderten, ja tausenden von Urkunden festgehalten worden ist - und das alles handschriftlich", sagt Schneider.

Werner Scherer erläutert derweil den historischen Hintergrund: "Es dreht sich ausnahmslos um Grundstücksangelegenheiten, die heute im Grundbuch festgehalten werden. Wahrscheinlich sind diese Angelegenheiten früher bei der Amtsbürgermeisterei Schöffengrund erledigt worden." Diese Amtsbürgermeisterei bestand seit 1815 und war zunächst noch Braunfels zugeordnet. Ab 1841 war sie selbstständig. Die Kladden seien dann wohl von dem früheren Schwalbacher Bürgermeister Wilhelm Schmidt zwischen 1946 und 1968 gesammelt und "in die heutige Zeit gerettet" worden, vermuten die Heimatforscher. Nach ihrer Einschätzung sind die Aufzeichnungen alle von historischem Wert. Sie stammen vorwiegend aus der Zeit um 1850. Der älteste Eintrag ist aus dem Jahr 1774.

Dickste Kladde weist

1289 Seiten auf

Auch interessant: Im Hypothekenbuch erscheint als Darlehensgeber des Öfteren der schon im 19. Jahrhundert bestehende Schwalbacher Darlehenskassenverein. Besonders erwähnenswert sei auch ein Eintrag aus 1854, der auf die in den USA gelegene Stadt Buffalo und einen Mann namens Friedrich Rosenkranz hinweise. "Tatsächlich gab es Mitte des 19. Jahrhunderts in Schwalbach viele, die nach Amerika ausgewandert sind, darunter 1851 auch eine Familie Rosenkranz", erklärt Scherer.

Kladden dienten früher oft als eine Art (vorläufiges) Geschäftsbuch. Die Exemplare, die den Heimatforschern vorliegen, haben im Schnitt 150 Seiten, eines kommt jedoch auf ganze 1289 Seiten. Sie sollen nun einen Platz im Archiv der Gemeinde finden. Interessenten können sie dort nach Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung einsehen.