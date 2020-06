Illegale Müllentsorgung im Schöffengrunder Wald. Foto: Frank Bremer

Schöffengrund (red). Zwischen dem 15. und 17. Mai, wurden in der Waldabteilung 407 des Schöffengrunder Gemeindewaldes, am Rundweg zwischen Oberwetz und Niederwetz, zehn Kanister mit lösemittelhaltigen Flüssigkeiten illegal entsorgt. Förster Frank Bremer bemerkte die Ablagerung und zeigte sie sofort bei der Polizei an, die den Fall in Augenschein nahm und weiterbearbeitet. Die Kommune bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: "Wer hat im genannten Zeitraum am Waldrand Fahrzeuge oder Personen gesehen? Erkennt jemand die Kanister wieder?" Sachdienliche Hinweise nehmen das Ordnungsamt der Gemeinde, Telefon 0 6445-92 44 16 oder die Polizei in Wetzlar, Telefon 0 6441-91 80 entgegen.