Kein direkter Radweg von Oberquembach nach Oberwetz

Statt der Direktverbindung könnte ein Radweg von Oberquembach über Schwalbach nach Oberwetz führen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

SCHÖFFENGRUND - Schöffengrund. Klimawandel und die derzeit steigenden Kraftstoffpreise machen das Rad als alternatives Verkehrsmittel zumindest für Kurzstrecken attraktiv. Doch für den Umstieg braucht es auch die entsprechenden Radwege. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Schöffengrunder Gemeindevertreter deshalb das Radwegekonzept der Gemeinde noch mal unter die Lupe genommen.

Explizit ging es dabei um den Bau einer Radstrecke von Oberquembach nach Oberwetz sowie einer schnellen Verbindung von Laufdorf nach Schwalbach. Da es damals noch etliche Fragen zur Streckenführung und den Kosten für einen Ausbau gab, blieb das Thema zunächst im Geschäftsgang, und dort wird es auch vorerst bleiben. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung zeigte sich, dass die Kommunalpolitiker noch mal in den Fachausschüssen beraten wollen.

Trotzdem hat sich seit dem vergangenen Jahr etwas getan. Die Gemeindeverwaltung hatte die Planung für beide Radstrecken noch mal überprüft. Dabei hatte sich herausgestellt, dass sich die ursprünglich angedachte Route nicht umsetzen lässt. Sie sollte vom Ortsrand Oberwetz zwischen der Einmündung der K 370 und der Landesstraße starten und über Felder nach Oberquembach führen. Der Ausbau wäre zu teuer geworden. Die Gemeindevertreter beschlossen einstimmig, dass die Vorplanungen deshalb eingestellt werden sollen. Das heißt, der Plan für einen direkten Radweg nach Oberquembach sowie das Suchen nach ähnlichen Alternativrouten wird derzeit nicht mehr verfolgt. Allerdings besteht somit weiterhin das Problem, dass es zwischen Oberquembach und Oberwetz keine lückenlose Radstrecke gibt.

Eine alternative Lösung sieht nun vor, zu prüfen, ob zwei Wiesenwegabschnitte zwischen Oberquembach und Schwalbach für eine Radverbindung geeignet wären. Geprüft werden muss dabei im Vorfeld, ob das Vorhaben umweltverträglich umzusetzen ist. Eine Vorplanung samt Kostenschätzung müsste ebenfalls in Auftrag gegeben werden. Nach einem Antrag der CDU beschlossen die Gemeindevertreter, über die Möglichkeit noch mal in den Ausschüssen zu beraten und gegebenenfalls so auch eine Ortsbesichtigung einzuplanen.

Ortsbesichtigung mit den Ausschüssen eingeplant

Für die zweite Radstrecke, eine Schnellverbindung zwischen Laufdorf und Schwalbach, ging es ursprünglich um den bituminösen Ausbau eines bereits vorhandenen Weges, der dadurch auch entsprechend breiter geworden wäre. Diese Lösung wurde von der Mehrheit der Gemeindevertreter als nicht sinnvoll erachtet. So sagte die Laufdorferin Anke Hartmann (SPD), die Mehrheit der Bewohner im Ort sei gegen diesen Ausbau, da es sich auch um einen Wanderweg handle, den viele nutzen würden.

Die Grünen, die den ursprünglichen Antrag 2021 eingebracht hatten, wollten aber auf eine mögliche Verbindung nicht ganz verzichten. Zudem gab es Kritik daran, dass der Weg in keinem guten Zustand sein soll. Inwieweit der vorhandene Weg ertüchtigt werden kann und ob eventuell eine wassergebundene Decke infrage kommt. Von dem ursprünglich angedachten bituminösen Ausbau mit einer Breite von drei Metern hatten die Grünen nach den Vorberatungen in den Ausschüssen bereits Abstand genommen. Wie Barbara Usener sagte, gehe es nunmehr darum, "eine sinnvolle Strecke zwischen Schwalbach und Laufdorf auf den Weg zu bringen."

Auch dieser Punkt wurde schließlich zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen.