Keine neuen Erkenntnisse nach Suchaktion bei Oberwetz

Ein Großaufgebot - unter anderem mit Mitgliedern der Feuerwehr Hüttenberg - hatte am Freitag nach Hilferufen im Bereich "Kühlerberg" nach einer womöglich hilflosen Person gesucht: ergebnislos. Weitere Hinweise oder Erkenntnisse gab es auch am Montag laut Polizeiangaben nicht zu den Vorfällen.

SCHÖFFENGRUND/WALDSOLMS - Nachdem am Wochenende rund 150 Einsatzkräfte im Bereich "Köhlerberg" zwischen Oberwetz (Schöffengrund) und Griedelbach (Waldsolms) die Gegend nach einer womöglich hilflosen Person abgesucht hatten , und die Suche letztlich beendet wurde, gibt es auch am Montag keine neuen Informationen zu den Vorfällen. Das bestätigte Polizeipressesprecher Guido Rehr am Montagabend auf Nachfrage.

Es habe nach einer ersten Suchaktion, die am Freitagmittag gestartet war sowie einer weiteren am Nachmittag und in der Nacht auf Samstag, keine neuen Hinweise durch Zeugen oder andere Erkenntnisse gegeben. Ob es sich also bei den Hilferufen, die Zeugen am Freitagmittag zunächst gegen 14 Uhr und dann später erneut gegen 17.45 Uhr gehört hatten, um einen Streich gehandelt hat, oder ob wirklich jemand in Gefahr war, bleibe laut Polizeipressesprecher reine Spekulation.

Drohnen mit Wärmebildkameras

Bei der groß angelegten Suche waren neben Feuerwehren aus Schöffengrund und umliegenden Gemeinden auch zahlreiche Polizisten im Einsatz. Die Search-and-Rescue Einheit der Johanniter Unfallhilfe überflog das Gebiet mittels einer Drohne mit Wärmebildkamera, Suchhunde sowie ein Polizeihubschrauber waren ebenfalls an der Suchaktion beteiligt, die gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Samstag ergebnislos beendet wurde.